Полиция Петербурга задержала 14 человек по делу о теневых схемах с участием МРЭО ГИБДД

По данным регионального управления ГУ МВД, сотрудники межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов за денежное вознаграждение регистрировали транспортные средства в ускоренном порядке без очереди

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала 14 предполагаемых участников организованной группы, в том числе сотрудников межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД, которые за денежное вознаграждение регистрировали в Санкт-Петербурге транспортные средства в ускоренном порядке без очереди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"[В ходе обысков] изъято большое количество электронных носителей информации и финансовой документации. В следственные органы доставлены 14 предполагаемых участников противоправной деятельности, включая основных фигурантов. Организатор был задержан сотрудниками экономической полиции в аэропорту Барнаула по возвращении с отдыха из Таиланда. В ближайшее время задержанным будет избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в среду утром сотрудники экономической полиции совместно с оперативниками собственной безопасности и следователями провели более 30 обысков по местам проживания подозреваемых, а также в офисах коммерческих фирм и МРЭО ГИБДД. Мероприятия проводятся в рамках уголовного дела по статье 290 УК РФ (получение взятки), возбужденного по итогам работы полицейских в течение нескольких месяцев.

По данным следствия, организатором незаконной схемы является 30-летний неработающий петербуржец. Двое других соучастников выполняли посреднические функции и отвечали за контакты с сотрудниками нескольких МРЭО Петербурга. При этом оба руководили коммерческой фирмой, проводившей техосмотры автотранспорта. Еще один участник группы курировал финансовые вопросы и вел бухгалтерию.

Сообщники создали несколько интернет-сайтов, внешне схожих с официальными ресурсами ГИБДД, и предлагали посетителям за деньги быстрое и внеочередное оказание услуги по регистрации автомобилей.

При этом ассортимент услуг не ограничивался простым ускорением процедуры регистрации: если за эту "базовую" услугу клиенту было достаточно заплатить 10 тыс. рублей, то за 30 тыс. он уже мог зарегистрировать полностью тонированную машину, а за дополнительные 100-150 тыс. - автомобиль со следами изменений идентификационных номеров агрегатов. По оперативной информации, ежегодный преступный доход злоумышленников составлял десятки миллионов рублей.