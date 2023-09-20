20 сентября, 14:23
Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

В Балашихе после обрушения в доме приняли решение разобрать опасные конструкции

© МЧС России

Работы в эпицентре разрушений продолжатся после обеспечения безопасности личного состава

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Решение о разборе, а не об укреплении, опасных конструкций принято в многоэтажном жилом доме в Балашихе, где произошел взрыв газа. Как сообщили ТАСС в оперативном штабе, после завершения этих работ продолжатся работы в эпицентре обрушения.

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"В настоящее время в целях безопасности проведения поисковых работ принято решение разбирать опасные конструкции, а не укреплять их. После завершения работ по обеспечению безопасности личного состава продолжатся работы в эпицентре обрушений", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, часть скорых и работников коммунальных служб начали отпускать.

Взрыв газа произошел на четвертом этаже в жилом доме в Балашихе утром в среду. Частично обрушились три этажа, разрушены два балкона. По данным МЧС, погибли трое жильцов и два спасателя. Пострадали 13 человек, из них 7 госпитализированы. 

Теги:
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Балашихе
© Информационное агентство ТАСС
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