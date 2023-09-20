Выплату в размере 1 млн рублей получат семьи погибших при взрыве газа в доме в Балашихе

Пострадавшим, состояние которых оценивается как тяжелое, предоставят по 500 тыс. рублей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Семьи погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в Балашихе получат денежную выплату в размере 1 млн рублей. Пострадавшим, состояние которых оценивается как тяжелое, предоставят по 500 тыс. рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

"Семьям погибших будет выплачено денежное довольствие в размере 1 млн рублей, пострадавшим в тяжелой степени - 500 тыс. рублей, средней тяжести - 300 тыс. рублей и легкой - 100 тыс. рублей", - сказал он в эфире телеканала "Москва 24".

Вице-губернатор также добавил, что пострадавшим будут предоставлены денежные компенсации на восстановление имущества. Тем, кто проживает в семьях, будет предоставлено по 30 тыс. рублей на каждого человека. Те, кто живет один, получат по 50 тыс. рублей.