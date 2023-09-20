Восстановление дома после взрыва газа в Балашихе может занять девять месяцев

Жильцам поврежденных квартир предоставят компенсацию аренды жилья

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Восстановление части дома в Балашихе, поврежденной в результате взрыва газа, по предварительным оценкам, может занять около девяти месяцев. На этот период жильцам поврежденных квартир будет предоставлена компенсация аренды жилья, об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

"После проведения технического обследования <…> жилой дом будет восстанавливаться. Пока ориентировочно срок, мы видим, - девять месяцев. На весь этот период жителям пострадавшего подъезда, которые не смогут пока заехать, будут выплачиваться средства на аренду жилья", - сказал Хромушин в комментарии, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Звезда".

Он добавил, что после восстановительных работ жильцам будут предоставляться квартиры с отделкой, сантехникой и кухонной мебелью.

Ранее в оперативном штабе сообщили ТАСС, что для безопасного поиска людей, которые могли остаться под завалами, принято решение о разборе, а не об укреплении, опасных конструкций пострадавшего здания.

Взрыв газа произошел на четвертом этаже в жилом доме в Балашихе утром в среду. Частично обрушились три этажа, разрушены два балкона. По данным МЧС, погибли трое жильцов и два спасателя. Пострадали 13 человек, из них 7 госпитализированы.