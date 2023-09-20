Неизвестный украл $500 из тумбочки в офисе главы "Киа Россия и СНГ"

Кража произошла 15 сентября. Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Неизвестный совершил кражу $500 (около 50 тыс. рублей) из московского офиса главы компании KIA Russia & CIS ("Киа Россия и СНГ") Санг Гвон Джонга. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, злоумышленник проник в офис KIA, расположенный на девятом этаже бизнес центра Lighthouse на Валовой улице в Москве, через дверь пожарной лестницы. Там он украл $500 из тумбочки руководителя компании Санг Гвон Джонга", - сказал собеседник агентства, добавив, что кража произошла 15 сентября.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС факт кражи, не уточнив подробности. "По данному факту возбуждено уголовное дело", - сказали в главке.

Санг Гвон Джонг - вице-президент KIA Corporation и руководитель европейской группы этой южнокорейской компании.