В ЛНР задержали шпиона, передававшего Украине данные о ВС РФ

По данным регионального УФСБ, мужчина передавал Киеву информацию о скрытых позициях и местах дислокации российской военной техники

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали жителя поселка Новоайдар, сотрудничавшего со Службой безопасности Украины. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ, мужчина передавал Киеву информацию о скрытых позициях и местах дислокации военной техники Вооруженных сил РФ, участвующей в специальной военной операции.

Задержанный, "руководствуясь личными мотивами", оказывал содействие ВСУ и сотрудничал с сотрудниками Службы безопасности Украины. "С начала 2022 года фигурант получал от иностранной разведки задания собирать и передавать сведения военного характера, в рамках выполнения которых обнаруживал скрытые позиции и места дислокации военной техники Вооруженных сил Российской Федерации, задействованной в проведении специальной военной операции", - сказано в сообщении.

Данные о российских военных и технике мужчина передавал сотрудникам украинской спецслужбы через интернет-мессенджеры.

Следователи регионального УФСБ возбудили уголовное дело по статье УК РФ о шпионаже.