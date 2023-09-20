В районе Невинномысска зафиксировали загрязнение реки Кубань

В городе снижена подача воды, власти направили обращения в правоохранительные и контролирующие органы

СТАВРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Факт загрязнения реки Кубань обнаружили на Ставрополье в районе моногорода Невинномысска. В городе снижена подача воды, власти направили обращения в правоохранительные и контролирующие органы, сообщил в своем Telegram-канале глава Невинномысска Михаил Миненков.

"На сегодняшний день "Водоканалом" инициированы обращения в прокуратуру, Управление Роспотребнадзора, Управление службы федеральной безопасности. Обращаюсь в прокуратуру Российской Федерации и прошу разобраться в сложившейся ситуации с загрязнением воды в реке Кубань", - написал он.

Из-за несоответствия качества воды на реке Кубань вывели из работы водозаборные сооружения, которые позволяют обеспечивать водой Невинномысск. Сейчас производится водозабор с Большого Ставропольского канала, но объем подачи воды в город снижен.

"Вверх по течению Кубани произошли сбросы либо каких-то сельхозпредприятий, либо других. Мы до конца не можем разобраться, кто сбросил какие-то вещества, Роспотребнадзор, прокуратура и другие ведомства в этом направлении разбираются", - сказал Миненков в видеозаписи.

По данным "Водоканала" города Невинномысска, режим сниженного объема подачи воды будет действовать до полного восстановления качества воды в реке Кубань.