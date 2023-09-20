20 сентября, 15:05,
обновлено 20 сентября, 15:18
Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

Установлено местонахождение двух человек, находящихся под завалами дома в Балашихе

К дому прибыл автомобиль для перевозки погибших

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Спасатели установили примерное местонахождение двух человек, которые остаются под завалами обрушившегося после взрыва газа жилого дома в Балашихе. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе.

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"В настоящее время примерное местонахождение под завалами пропавших людей известно, ведутся работы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, жителей первого и пятого подъездов дома планируют пустить в квартиры, чтобы они смогли забрать документы. "Сделать это можно будет только после ликвидации возгорания", - добавил представитель оперштаба. По его словам, у многих жильцов в квартирах остались домашние питомцы.

Как передает корреспондент ТАСС, к дому прибыл автомобиль для перевозки погибших. Также приехали пожарные автоцистерны, от дома убирают технику и палатки. 

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Взрыв газа в жилом доме в Балашихе
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