20 сентября, 15:33,
обновлено 20 сентября, 16:40

В Ярославской области при взрыве газа в павильоне один человек погиб

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Еще один пострадал

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Взрыв газа произошел при проведении строительных работ в торговом павильоне в Ростове Ярославской области, один человек погиб, один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"20 сентября в одном из помещений магазина, расположенного на улице Московской в городе Ростове Ярославской области, в ходе проведения строительно-монтажных работ произошел хлопок газа, в результате которого погиб один человек, второй находится в тяжелом состоянии (личности устанавливаются). По факту произошедшего следственными органами СК РФ по Ярославской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи. Ростовская межрайонная прокуратура организовала проверку. По данным пресс-службы прокуратуры Ярославской области, повреждения получил торговый павильон, специализирующийся на продаже мясной продукции.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в подсобном помещении павильона произошел хлопок кислородного баллона без последующего горения. Разрушений и повреждений строительных конструкций нет. 

Теги:
РоссияЯрославская область
© Информационное агентство ТАСС
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