Суд арестовал главу Шарьи Эдуарда Неганова

Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

КОСТРОМА, 20 сентября. /ТАСС/. Свердловский районный суд Костромы арестовал обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере главу города Шарьи в Костромской области Эдуарда Неганова. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня Свердловским судом Костромы удовлетворено ходатайство следователя СУ СК России по Костромской области об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее Неганову было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение главой органа местного самоуправления взятки в особо крупном размере). По версии следствия, с 2022 года он контролировал исполнение договорных обязательств по муниципальному контракту на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Шарье. Строительство велось по нацпроекту "Демография". Глава и представитель подрядчика договорились об увеличении стоимости работ по контракту и о принятии мер к дополнительному выделению бюджетных средств, за это Неганову должны были передать 2 млн рублей.

В сентябре глава Шарьи обеспечил подготовку и подписал документ, касающийся обязательства выделения дополнительных средств. 16 сентября в Костроме он должен был получить часть взятки (1 млн рублей). Сотрудники УФСБ России по Костромской области задержали Неганова после получения денег. Оставшуюся часть взятки чиновник планировал получить после подписания дополнительного соглашения об изменении условий муниципального контракта в части увеличения его стоимости.