Суд в Москве дал по шесть лет условно двум членам секты "Свидетели Иеговы"

По данным следствия, с сентября 2017 года, зная о запрете религиозной организации и ее структурных подразделений, Темирбулатов и Серебряков организовали "работу местного религиозного подразделения" секты

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Головинский суд Москвы приговорил членов секты "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ) Юрия Темирбулатова и Александра Серебрякова к шести годам лишения свободы условно каждого по делу о создании незаконной организации. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновными Темирбулатова и Серебрякова по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете) и назначил им наказание по шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года", - сказали в пресс-службе.

Серебряков и Темирбулатов были задержаны и заключены под стражу в феврале 2021 года. Как сказано в обвинительном заключении, с сентября 2017 года, зная о запрете религиозной организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и ее структурных подразделений, они организовали "работу местного религиозного подразделения" этой секты. Там они проводили очные и онлайн-собрания, на которых изучалась религиозная литература и другие материалы. Дело было передано в суд в январе 2022 года.

В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал религиозную организацию "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и все входящие в ее структуру местные религиозные организации экстремистскими, ликвидировал и запретил их деятельность на территории страны. В решении суда говорилось немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений "Свидетелей Иеговы" на территории страны, имущество организации суд обратил в доход государства.