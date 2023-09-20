В Воронеже два человека погибли при установке телевизионной антенны

Еще двое получили травмы

ТАСС, 20 сентября. Два человека погибли, двое пострадали от удара током в Воронеже при установке телевизионной антенны, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели 36-летнего мужчины и его 18-летнего пасынка, а также доставления в медицинское учреждение 38-летней женщины и ее 17-летнего сына с телесными повреждениями, характерными для поражения электричеством", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 20 сентября на территории дома, расположенного по улице Новый поселок города Воронежа, семья из четырех человек устанавливала телевизионную антенну. В какой-то момент они задели линию электропередачи, отчего их поразило электричеством. "Глава семейства и его 18-летний пасынок скончались на месте происшествия, супругу и ее сына доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.