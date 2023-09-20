Суд в Калмыкии поместил под домашний арест полицейского после ДТП со смертельным исходом

По данным следствия, полицейский управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

ЭЛИСТА, 20 сентября. /ТАСС/. Суд в Калмыкии по ходатайству следствия в среду поместил сотрудника полиции по делу о ДТП, в котором погиб один человек и трое госпитализированы, под домашний арест. По данным следствия, полицейский управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено МВД России по Калмыкии по факту ДТП с участием сотрудника ведомства, в котором погиб один человек и трое госпитализированы. Дело передано для расследования в СУ СК России по республике, подозреваемый задержан.

"По ходатайству следователя СУ СК РФ по Республике Калмыкия судом принято решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста подозреваемому по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 17 сентября примерно в 20:38 мск на 1-м км автодороги Элиста - Аршан сотрудник полиции, находясь не при исполнении служебных обязанностей, на автомобиле "Лада Приора" выехал на полосу встречного движения. Автомобиль столкнулся с машиной "Лада Гранта", за рулем которой находился житель Ики-Бурульского района. На месте происшествия погибла пассажирка "Лады Гранты", а водитель и два пассажира этого же транспортного средства с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Расследование уголовного дела продолжается.