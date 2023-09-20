20 сентября, 17:24

В ДТП на севере Москвы погиб один человек

Движение в районе аварии затруднено

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей на Тимирязевской улице на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным полиции, ДТП произошло на улице Тимирязевской в районе дома 10/12. "В результате ДТП водитель одной из автомашин погиб", - сказал собеседник агентства. На месте работают сотрудники полиции, причины ДТП устанавливаются.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что автомобиль BMW X5 врезался на большой скорости в иномарку Hyundai. Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщали, что движение в районе ДТП затруднено. 

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