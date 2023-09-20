Число пострадавших из-за взрыва газа в Балашихе увеличилось до 20

Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

Госпитализировали восемь человек

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате взрыва газа в Балашихе увеличилось до 20. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах Подмосковья.

"По последним данным количество пострадавших увеличилось до 20 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 8 госпитализированы, еще 12 получили помощь амбулаторно.

По данным оперативного штаба, были эвакуированы 170 человек, в том числе 50 детей. "В настоящее время в пункте временного размещения в местном ДК находятся 48 человек, еще 26 размещены в гостиницах, остальные разъехались по родственникам", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия в настоящее время продолжаются работы по разбору завалов и вывозу строительного мусора.