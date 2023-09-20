Подачу тепла и воды возобновили в мурманском поселке Никель

Без отопления и водоснабжения ранее остались 132 дома

МУРМАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Подача тепла и воды полностью восстановлена в поселке Никель Мурманской области, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону. Тепло- и водоснабжение было прервано в ночь на 20 сентября из-за аварии, под отключение попал почти весь поселок - 132 дома с 9,5 тыс. жителей и 12 социальных объектов, в том числе районная больница, школы и детские сады.

"Восстановлена подача холодного, горячего водоснабжения и тепла в полном объеме с 21:00 мск", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

По данным регионального оперативного штаба, порыв на магистральном трубопроводе диаметром 425 мм был обнаружен в ночь на 20 сентября. Остановили насосы, подающие воду в резервуары. Аварию планировалось устранить к вечеру среды и после гидравлических испытаний постепенно подключать дома. Для жителей и учреждений организовали подвоз технической и бутилированной воды по мере обращения.

По информации региональной метеослужбы, в регионе выпал первый в этом сезоне снег, температура снизилась до +3…+9 градусов.