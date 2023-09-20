Под Ставрополем ликвидировали ландшафтный пожар

ТАСС, 20 сентября. Пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 50 га под Ставрополем. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.
"Пожар в Ставропольском крае ликвидирован на площади 50 га", - сообщили в министерстве.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали о локализации возгорания сухой растительности на площади 50 га под Ставрополем, открытое горение тоже было ликвидировано.
Ландшафтный пожар зафиксировали в Шпаковском районе Ставрополья сегодня днем. Существовала угроза распространения огня на хуторе Садовый, из-за риска возгорания жилых домов были эвакуированы 19 человек. К работе по тушению возгорания были привлечены 87 человек и 36 единиц техники.
В Ставропольском крае установилась сухая и жаркая погода.