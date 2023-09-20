В большинстве районов Карелии восстановили электроснабжение после аварий из-за урагана

Как сообщили в госкомитете региона по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, работы по восстановлению продолжаются в шести населенных пунктах

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 сентября. /ТАСС/. Электроснабжение восстановили в большинстве районов Карелии, где более 40 населенных пунктов временно оказались без электричества из-за урагана. По данным на 22:00 мск работы продолжаются в шести населенных пунктах двух районов республики, сообщили ТАСС в госкомитете региона по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

"Остались отключены шесть населенных пунктов в Муезерском и Пряжинском районах, общим количеством менее 2 000 человек", - сообщил собеседник агентства.

Из-за урагана, который 20 сентября затронул северные районы республики, были повреждены линии электропередачи. Без света временно остались более 40 населенных пунктов, где-то из-за стихии пострадали крыши домов и упали деревья. Как сообщалось ранее, аварийно-восстановительные бригады работают в режиме повышенной готовности в круглосуточном режиме.

По данным сайта ГУ МЧС по региону, в республике было объявлено штормовое предупреждение. До 19:00 мск местами по центральным и северо-восточным районам, а также на акваториях крупных водоемов ожидался очень сильный юго-западный ветер с порывами до 25-28 м/c.