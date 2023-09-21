СМИ: в Венгрии в результате взрыва погиб полицейский

Еще шесть человек пострадали, сообщает телеканал M1

БУДАПЕШТ, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудник полиции венгерского города Эстергом, вызванный по тревожному звонку в частный дом, погиб в результате взрыва, устроенного психически неуравновешенным мужчиной. Как сообщил телеканал М1 со ссылкой на источники в полицейском управлении, погиб также виновник этого инцидента, а еще не менее шести человек получили ранения.

Полиция продолжает расследование на месте происшествия и пока не опубликовала официальное заявление. По предварительным данным, полицейские были вызваны либо родственниками, либо соседями одного из местных жителей, угрожавшего устроить взрыв. Когда стражи порядка прибыли к его дому, он, по предварительным данным, взорвал газовый баллон, вылив перед этим на землю большое количество бензина.

Находившиеся поблизости люди получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу.

Инцидент привлек повышенное внимание еще и потому, что в среду в Эстергоме состоялось выездное заседание парламентской фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз". Однако, как сообщил прибывший туда министр внутренних дел Шандор Пинтер, к совещанию депутатов это не имело никакого отношения. Взрыв произошел в 4 км от места их сбора на окраине города.

Президент Венгрии Каталин Новак, находящаяся на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, и премьер-министр Виктор Орбан, принимавший участие в совещании ФИДЕС, были проинформированы о событиях в Эстергоме. Они выразили соболезнования семье погибшего полицейского, а также всем пострадавшим.