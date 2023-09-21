20 сентября, 23:14,
обновлено 20 сентября, 23:19
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении 19 БПЛА над акваторией Черного моря и Крымом

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

По одному беспилотнику также сбили в Курской, Белгородской и Орловской областях, добавили в ведомстве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать объекты на территории России беспилотниками, средства ПВО уничтожили 19 БПЛА над акваторией Черного моря и Крымом, над Белгородской, Курской и Орловской областями - по 1. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым уничтожено 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей - по 1", - сказали в ведомстве. 

Теги:
РоссияОрловская областьКрымБелгородская областьКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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