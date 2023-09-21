МО РФ сообщило об уничтожении 19 БПЛА над акваторией Черного моря и Крымом

По одному беспилотнику также сбили в Курской, Белгородской и Орловской областях, добавили в ведомстве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать объекты на территории России беспилотниками, средства ПВО уничтожили 19 БПЛА над акваторией Черного моря и Крымом, над Белгородской, Курской и Орловской областями - по 1. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым уничтожено 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей - по 1", - сказали в ведомстве.