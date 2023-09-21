21 сентября, 00:39
Лесные пожары в России

В трех округах Приморья объявили высокий класс пожарной опасности

Речь идет о Кавалеровском, Хасанском и Уссурийском районах

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /ТАСС/. Приморский гидрометцентр объявил предупреждение о высоком классе пожарной опасности леса в трех округах Приморского края.

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"В период 20-24 сентября в Кавалеровском районе сохранится, 23-24 сентября в Хасанском и Уссурийском районах ожидается 4-й (высокий) класс пожарной опасности леса по метеоусловиям", - сообщает Примгидромет.

При этом, по информации ГУ МЧС региона, в Чугуевском, Кавалеровском, Красноармейском, Пожарском и Тернейском муниципальных образованиях, а также в Дальнегорском городском округе отмечаются отрицательные ночные температуры. Пожарные рекомендуют гражданам пользоваться только сертифицированными электрообогревательными приборами и не допускать перегруза электрической сети для предотвращения пожаров.

Прошедший август стал самым дождливым с 1936 года в Приморском крае, общая сумма осадков по всем населенным пунктам превысила исторический рекорд на 3 м. При этом за сентябрь серьезных осадков в крае пока не было.

  

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РоссияЛесные пожары в РоссииПриморский край
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