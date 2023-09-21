21 сентября, 02:20

В Приморье сообщили о состоянии водителя самосвала, который снес виадук

По информации правительства края, врачи оценивают его состояние как тяжелое

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /ТАСС/. Состояние водителя самосвала, обрушившего пешеходный виадук в пригороде Владивостока, остается тяжелым, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморского края.

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"Пациент получил тяжелую сочетанную травму. На данный момент врачи оценивают его состояние как тяжелое. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.

Пешеходный виадук на региональной трассе под Владивостоком обрушился после столкновения с грузовым отсеком автомобиля Sinotruk Howo. Во время движения грузовой отсек оказался поднят. В результате ДТП пешеходный переход упал на проезжую часть, движение на участке автомобильной дороги было перекрыто сотрудниками ГИБДД. Пострадал водитель Sinotruk Howo.

Прокуратура Советского района Владивостока организовала проверку по факту ДТП. В настоящий момент движение по трассе восстановлено. 

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