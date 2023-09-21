В Иркутской области раскрыли убийство новорожденного ребенка 13-летней давности

По версии следствия, мать младенца оставила его на улице, где он умер от переохлаждения

ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Иркутской области раскрыли убийство новорожденного ребенка, произошедшее в 2010 году. В нем подозревается мать младенца, которая, по версии следствии, оставила его на улице, сообщили в пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Нижнеудинск СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По версии следствия, в марте 2010 года в поле вблизи улицы Мира села Мельница Нижнеудинского района 20-летняя девушка родила ребенка, после чего умышленно оставила его на улице. Смерть новорожденного наступила от переохлаждения", - говорится в распространенном сообщении.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок родился доношенным и жизнеспособным. В 2010 году преступление раскрыть не удалось, уголовное дело было приостановлено.

В августе 2023 года следователи и криминалисты, работая с архивными делами прошлых лет, отправили в экспертно-криминалистический центр образец генотипа ребенка и получили совпадение с ДНК ранее судимого жителя города Тулуна. Следователи возобновили уголовное дело и допросили отца погибшего. Мужчина рассказал, что в 2009 году был в близких отношениях с жительницей Нижнеудинского района. Женщину нашли, по результатам исследования подтвердилась ее родственная с ребенком. Подозреваемая дала признательные показания и рассказала обстоятельства произошедшего.