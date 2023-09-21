В Балашихе на месте взрыва газа завершили поисковые работы

Согласно последним данным МЧС России, в результате трагедии 7 человек погибли и 20 пострадали

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. МЧС РФ завершило поисковые работы и разбор завалов на месте взрыва газа в Балашихе в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

"Поисковые работы и разбор завалов в Балашихе завершены", - говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве уточнили, что, согласно обновленной информации, в результате трагедии 7 человек погибли и 20 пострадали.

Утром 20 сентября в жилой девятиэтажке в подмосковной Балашихе произошел взрыв газа. В результате обрушились плиты на третьем, четвертом и пятом этажах дома. Затем произошло еще несколько обрушений. Следователи рассматривают несколько причин взрыва, в том числе неисправность газового оборудования и неосторожное обращение с газовыми приборами.