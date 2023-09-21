В Красноярске задержали трех подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью

По версии следствия, согласно документам, они продали потерпевшей земельный участок, который ранее был продан другому человеку

КРАСНОЯРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих жителей Красноярска, которых подозревают в том, что они в составе организованной преступной группы занимались мошенничеством с недвижимостью. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Сотрудники красноярской полиции задержали троих жителей краевого центра, подозреваемых в совершении мошенничества под видом продажи земельного участка и жилого дома в микрорайоне "Нанжуль-Солнечный", - сообщили в ведомстве, добавив, что преступление, по версии следствия, было совершенно организованной преступной группой.

По информации МВД, в январе 2020 года жительница Красноярска обратилась к мужчине 1979 года рождения, занимавшемуся малоэтажным строительством, с просьбой продать ей земельный участок с домом в микрорайоне. "Ей было предложено приобрести участок на улице Зарничной, якобы принадлежащий женщине 1996 года рождения. Однако от покупательницы скрыли тот факт, что ранее она уже заключила договор купли-продажи с другим человеком. Кроме того, выяснилось, что на данный объект недвижимости наложено обременение в виде ипотеки, что не позволит оформить его в собственность", - отметили в полиции.

Потерпевшая передала продавцу более 6 млн рублей в качестве оплаты. В 2022 году фактический владелец земельного участка и жилого дома заявил свои права и потребовал выселения потерпевшей. После этого женщина написала заявление в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ.

Как считают следователи, фактический владелец участка и два других фигуранта, в том числе мужчина, занимавшийся малоэтажным строительством, решили таким образом похитить деньги потерпевшей. Все трое были задержаны сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Красноярское" при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии.