Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км

Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой 2,5 км. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км над уровнем моря", - сказали в управлении.

По информации спасателей, шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 км.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.