Во Львовской области после взрывов загорелись промышленный объект и склады

На всей территории Украины ранее была объявлена воздушная тревога

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Промышленный объект и склады повреждены в городе Дрогобыче Львовской области после серии взрывов, в результате возникли пожары. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

"Промышленный объект. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв. м", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе также поврежден другой двухэтажный склад, там зафиксировано возгорание на площади 20 кв. м.

Дрогобыч расположен на западе Украины. В городе находятся два нефтеперерабатывающих завода, а также машиностроительные заводы.

Ранним утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Ивано-Франковске, Киеве, Ровно, Харькове, а также в Винницкой, Киевской, Львовской и Хмельницкой областях. В настоящий момент сирены повторно включены по всей Украине, за исключением Одесской области.