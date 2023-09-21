В Югре экс-полицейский получил 6,5 года колонии за избиение задержанных

По данным следствия, виновный также незаконно применял наручники

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сентября. /ТАСС/. Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к 6,5 года лишения свободы бывшего полицейского, признав его виновным в незаконном применении наручников и избиении задержанных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника полиции. Он признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств). Суд его приговорил к лишению свободы на шесть лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, силовик с января по февраль 2020 года незаконно применял к задержанным за совершенные административные правонарушения наручники и избивал их. При этом в применении приемов борьбы и специальных средств необходимости не было, поскольку граждане сопротивления ему не оказывали и опасности не представляли.