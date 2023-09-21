21 сентября, 05:34
Военная операция на Украине

В Киевской области после взрывов загорелись промышленные предприятия

Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, в столице зафиксированы повреждения в трех районах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пожары возникли на территории предприятий Киевской области после взрывов. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

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"Возникли пожары на территории предприятий", - цитирует его пресс-служба МВД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Клименко также подтвердил, что в Киеве после серии взрывов зафиксированы повреждения в трех районах - Дарницком, Соломенском и Шевченковском.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева возник пожар, поврежден инфраструктурный объект, а в Святошинском - наблюдались перебои с электро- и водоснабжением.

Ранним утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Ивано-Франковске, Киеве, Ровно, Харькове, а также в Винницкой, Киевской, Львовской и Хмельницкой областях. Позже сирены повторно включили по всей Украине, за исключением Одесской области. Тогда взрывы произошли в Днепропетровской области и повторно - в Винницкой. 

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