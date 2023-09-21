СМИ: в Канаде застрелили выходца из Индии на фоне кризиса в отношениях двух стран

По данным газеты Hindustan Times, речь идет о Сукхдоле Сингхе, он погиб в перестрелке между двумя противоборствующими преступными группировками

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сентября. /ТАСС/. Выходец из штата Пенджаб погиб в перестрелке в городе Виннипег. Это произошло на фоне кризиса в отношениях Нью-Дели и Оттавы после убийства сикхского активиста в Канаде, сообщила газета Hindustan Times.

По ее данным, речь идет о Сукхдоле Сингхе, также известном как Сукха Дунеке. Он погиб в перестрелке между двумя противоборствующими преступными группировками, пишет газета со ссылкой на "информацию разведки".

Инцидент произошел на фоне разразившегося на текущей неделе кризиса в отношениях Канады и Индии. Оттава заявила, что Индия может быть причастна к убийству в июне текущего года лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара, которого Нью-Дели считает террористом, и выслала высокопоставленного индийского дипломата. Индия отвергла обвинения и в ответ также выслала канадского дипломата.

Сообщение об убийстве Сукхдола Сингха поступило на следующий день после того, как Национальное агентство расследований Индии опубликовало список из 43 человек, которых оно обвиняет в причастности к террористической деятельности. Среди них значился и человек с именем Сукхдол Сингх. По данным СМИ, речь идет об одном и том же лице.