В Приамурье пресекли попытку вывоза за границу 3 кг самородного золота

В пресс-службе погрануправления ФСБ России по региону сообщили, что стоимость золота составляет более 18 млн рублей

ТАСС, 21 сентября. Пограничники пресекли попытку незаконного перемещения за границу самородного золота стоимостью свыше 18 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Амурской области.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Амурской области пресечена попытка незаконного перемещения за границу драгоценных металлов. Пограничниками задержаны иностранные граждане, которые предприняли попытку вывоза золота под видом декоративных подвесок. В результате из незаконного оборота изъято более 3 кг самородного золота, ориентировочная стоимость которого составила более 18 млн рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.