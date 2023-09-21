В Уфе девушку осудили на 5 лет колонии за кражу драгоценностей

Ущерб от ее действий превысил 12 млн рублей

УФА, 21 сентября. /ТАСС/. Жительница Нижегородской области, похитившая украшения из ювелирного магазина в Уфе на сумму более 12 млн рублей, осуждена на 5 лет колонии. Украденное она передала знакомому, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

"Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил требования о возмещении ущерба. Женщина взята под стражу в зале суда. В отношении ее соучастника материалы уголовного дела выделены в отдельное производство", - сказано в сообщении.

В суде установлено, что 23-летняя девушка устроилась на работу в ювелирный магазин в октябре 2022 года. Спустя месяц по просьбе своего знакомого она забрала из салона почти 1,5 тыс. драгоценностей и передала курьеру в городе Сим Челябинской области. Ущерб от ее действий превысил 12 млн рублей.