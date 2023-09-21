Суд продлил арест обвиняемому в убийстве девушки под Красноярском

В отношении Ивана Папенко возбуждено три уголовных дела

КРАСНОЯРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Суд Железнодорожного района Красноярска продлил арест Ивану Папенко, обвиняемому в убийстве девушки-подростка в Дивногорске. Его арест продлен до 24 ноября, говорится в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

"21 сентября Железнодорожным районным судом города Красноярска Папенко И. Д., обвиняемому в совершении убийства и изнасилования 16-летней девушки в городе Дивногорске, продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 ноября", - говорится в сообщении.

Ранее он был арестован до 23 сентября. По версии следствия, обвиняемый в конце июля встретил девушку в Дивногорске, применив насилие, завел ее в лесополосу, забрал мобильный телефон и деньги, совершил насильственные действия сексуального характера и убил. Убийство вызвало в регионе общественный резонанс. Следственным комитетом было возбуждено три уголовных дела: об убийстве (ст. 105 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ст. 132 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК РФ).

Мужчина был неоднократно судим и за 10 дней до убийства вышел из колонии. По информации прокуратуры региона, за два месяца до его освобождения по инициативе колонии, где он находился, суд вынес решение установить за ним административный надзор. Но мужчина, находясь в местах лишения свободы, обжаловал это решение, поэтому к моменту выхода из колонии не встал на учет в правоохранительных органах.