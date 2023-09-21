21 сентября, 06:47
Военная операция на Украине

Раненный в результате обстрелов села Максимовка под Белгородом находится в реанимации

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что состояние пострадавшего оценивают как средней тяжести

БЕЛГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Пострадавший в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины 20 сентября села Максимовка Шебекинского округа мужчина находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, сообщил в четверг на своей странице во "ВКонтакте" губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Состояние пострадавшего во время вчерашних обстрелов села Максимовка врачи оценивают как стабильное, средней тяжести. Находится мужчина в реанимации, он в сознании, ему была сделана операция. Очень ждем, когда состояние улучшится и он сможет вернуться к своим близким, к своей семье", - написал губернатор.

Село Максимовка Шебекинского округа 20 сентября дважды попало под обстрел со стороны ВСУ. В первый раз в результате прямого попадания снаряда в частный дом женщина получила контузию.

При повторном обстреле села погиб водитель, проезжавший мимо на легковом автомобиле, другой мужчина, который также двигался по трассе в этот момент, получил осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей. "Хотел поблагодарить двух мужчин, которые находились по своим делам в Шебекинском округе и после обстрела, проезжая мимо искореженных автомобилей, увидели раненого и остановились, оказали своевременную медицинскую помощь, используя автомобильную аптечку. Один из мужчин оказался членом ДНД "Ополчение 31", имеет навык оказания первой помощи, и эта помощь оказалась действительно своевременной, она фактически спасла человека и сохранила ему жизнь", - написал Гладков. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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