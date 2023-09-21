В Прикамье в ДТП погиб ребенок

Пострадали три человека

ПЕРМЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Двухлетний ребенок погиб в ДТП на трассе Кудымкар - Гайны в Пермском крае, три человека пострадали, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"21 сентября, около 00:05 (22:05 мск), по автодороге Кудымкар - Гайны в направлении поселка Гайны двигался автомобиль ВАЗ-2110 под управлением водителя 1969 года рождения. По предварительным данным, на 17-м км трассы мужчина не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП погиб пассажир - двухлетний ребенок. Еще три пассажира ВАЗа, малолетние в возрасте 3 лет и 9 месяцев, а также 26-летняя женщина, получили ушибы и ссадины, им назначено амбулаторное лечение", - сообщили в управлении МВД.

По данным ведомства, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не имея при этом права управления транспортным средством. Ранее мужчина также неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в 2023 году - 16 раз.

Сотрудниками полиции выясняют все обстоятельства автоаварии.