Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что это полтора месяца беспрерывной работы сирен

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога с февраля 2022 года звучала в Киеве свыше 1 тыс. часов, это полтора месяца беспрерывной работы сирен. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Столица уже пересекла отметку в 1 тыс. часов тревог <...>. Только представьте - полтора месяца непрерывной тревоги", - цитирует его пресс-служба администрации в Telegram-канале.

В администрации уточнили, что с начала спецоперации РФ воздушная тревога объявлялась в Киеве 870 раз. В четверг сирены включались уже дважды, суммарно тревога продолжалась чуть более трех часов.

Часто Воздушные силы Украины ложно объявляют об опасности и воздушные тревоги оканчиваются без происшествий. При этом украинские власти регулярно включают сирены, когда в Киев приезжают зарубежные гости, чтобы продемонстрировать им "угрозу" и убедить передать Украине как можно больше оружия.