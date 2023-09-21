Состояние четверых пострадавших при взрыве в Балашихе оценивается как тяжелое

Медики оказали амбулаторную помощь 13 пострадавшим и эвакуировали семерых в медицинские учреждения

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Состояние четырех пострадавших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Балашихе оценивается как тяжелое. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Медики оказали амбулаторную помощь 13 пострадавшим в Балашихе и эвакуировали семерых в медицинские учреждения. Двоих пострадавших госпитализировали в Клинический медицинский центр МГМСУ имени А. И. Евдокимова в тяжелом состоянии, одного пострадавшего эвакуировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Еще одного в тяжелом состоянии доставили в Красногорскую городскую больницу №1 на вертолете Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Московской области", - говорится в сообщении.

Троих пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Балашихинскую областную больницу, уточнили в пресс-службе. "Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Вся необходимая помощь оказывается им в полном объеме", - добавили в министерстве.