Виновник загрязнения почвы строительным ломом в Астрахани выплатит 0,5 млн рублей

Ущерб предъявлен для добровольной оплаты

АСТРАХАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Дагестана взыскал с физического лица почти полмиллиона рублей в качестве компенсации ущерба за загрязнение почвы строительными отходами на земельном участке в Трусовском районе Астрахани. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

"Решением Арбитражного суда Республики Дагестан удовлетворены требования Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям о возмещении вреда на сумму 487, 5 тыс. рублей, причиненного почве физическим лицом в результате нарушения требований природоохранного законодательства при обращении со строительными отходами на данном земельном участке. Ущерб предъявлен для добровольной оплаты", - говорится в сообщении.

Астраханские инспекторы по обращению Федерального агентства морского и речного транспорта установили, что гражданин сбросил строительные отходы, в том числе отходы лома кирпичной кладки от сноса и разборки зданий, боя бетонных изделий на почву в Трусовском районе Астрахани по ул. Пушкина, д. 72. Ведомство произвело расчет размера вреда от загрязнения территории.

Уточняется, что в установленный законом срок физическое лицо не произвело оплату ущерба, в связи с чем управление обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан для принудительного взыскания ущерба. Рассмотрев материалы дела, суд согласился с позицией надзорного ведомства, обязав виновного возместить причиненный почве ущерб.