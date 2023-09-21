В Испании и во Франции задержали воров, укравших из гостиниц вещи на €4,5 млн

Подозреваемые совершили как минимум 12 грабежей

МАДРИД, 21 сентября. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании и национальная полиция Франции задержали трех человек, которые занимались кражами в дорогих гостиничных комплексах. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, подозреваемые совершили как минимум 12 грабежей в двух странах. Предполагается, что они украли предметы на сумму €4,5 млн. Среди прочего, речь идет о драгоценностях, дорогостоящих сумках и других вещах.

Лидером группировки был гражданин Алжира, проживавший на законных основаниях во Франции. Операция прошла при сотрудничестве с Европейским полицейским агентством.