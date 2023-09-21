21 сентября, 08:39

В Москве суд арестовал женщину, задушившую своего ребенка

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы

Обвиняемая признала вину и не возражала против заключения под стражу

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве заключил под стражу на два месяца женщину, которая задушила своего 10-месячного сына. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции Люблинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 36-летней женщины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 ноября 2023 года. Женщине предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что обвиняемая признала вину и не возражала против заключения под стражу.

Как сообщали ранее в пресс-службе столичного ГСУ СК, тело ребенка с признаками удушения было обнаружено во вторник в квартире дома на Таганрогской улице. 

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Москва
© Информационное агентство ТАСС
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