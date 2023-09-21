Минэнерго Украины сообщило о повреждении крупной электроподстанции

В результате были обесточены около 49 тыс. абонентов в 90 населенных пунктах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Электрическая подстанция на Украине получила повреждения, в результате были обесточены около 49 тыс. абонентов в 90 населенных пунктах. Об этом сообщило министерство энергетики страны.

"Повреждена подстанция 330 кВ. Из-за этого были обесточены несколько подстанций 110 кВ, без света оставались почти 49 тыс. потребителей в 90 населенных пунктах", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В министерстве информировали, что ремонтные работы продолжаются, потребителей подключили к резервным линиям. При этом ведомство не уточнило, в какой области расположена подстанция.

Также Минэнерго сообщило о повреждении линии электропередачи в Киевской области. В результате была отключена подстанция 110 кВ, обеспечивающая электроснабжение Киева и области. "Без света оставались почти 5 тыс. потребителей в столице и 1 тыс. в области, - добавили в ведомстве. - Их подключили по резервным линиям. Ремонтные работы по восстановлению поврежденной линии продолжаются".

Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о повреждении энергообъектов в центре и на западе страны. По ее данным, были частично обесточены потребители в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровненской и Харьковской областях.

Рано утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Ивано-Франковске, Киеве, Ровно, Харькове, а также в Винницкой, Киевской, Львовской и Хмельницкой областях. Позже сирены повторно включили по всей Украине, за исключением Одесской области. Тогда взрывы произошли в Днепропетровской области и повторно - в Винницкой. Затем глава Ровненской областной администрации Виталий Коваль сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры в областном центре.