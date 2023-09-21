В Москве пойдут под суд фигуранты дела о хищении 8 млрд рублей у ПАО "Россети"

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об окончании предварительного расследования уголовного дела в отношении семерых участников преступного сообщества

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Семь человек, обвиняемых в хищении 8 млрд рублей у входящих в Россети сетевых компаний, предстанут перед судом в Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователем следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении семерых участников преступного сообщества. Фигуранты обвиняются в хищении свыше 8 млрд рублей у сетевых компаний, в том числе ПАО "Россети Северо-Запад", ПАО "Россети Сибирь", ОАО "МРСК Урала", которые входят в ПАО "Россети", - сказала она.

По словам Волк, злоумышленники разработали схему, по которой подконтрольные сообществу сбытовые компании выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили деньги в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования. Значительная сумма - свыше 5 млрд рублей - была направлена акционерному обществу, под прикрытием которого действовала управленческая структура криминальной организации. Также следователи установили, что искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед указанными контрагентами погашалась за счет средств, полученных от потребителей электрической энергии. При этом услуги поставщиков энергоресурсов не оплачивались под предлогом дефицита оборотных средств.

"Следователями установлено, что с 2011 по 2019 год участниками преступного сообщества в подконтрольные им компании выведено свыше восьми миллиардов рублей. Эти денежные средства должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособного состояния технических сетей и иных задач, связанных с обеспечением безопасности электроэнергетики как стратегически значимой для РФ отрасли", - добавила представитель ведомства.

Следователями следственного департамента МВД России семерым фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве, легализации денежных средств, организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 159, 174.1, 210 УК РФ). Дело будет рассматривать Замоскворецкий районный суд Москвы.