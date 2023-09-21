В Японии спасли мужчину, блуждавшего в горах восемь дней

Сейчас он находится под наблюдением врачей, состояние мужчины оценивается как стабильное

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники спасательной службы Японии нашли 49-летнего мужчину, который вынужденно провел восемь дней в горах в центральной части страны из-за отклонения от пешеходного маршрута. Об этом сообщил телеканал NHK.

Мужчина ушел в трехдневный одиночный поход 10 сентября. 12 сентября он не вернулся домой, в связи с чем его родственники обратились в полицию. 20 сентября спустя несколько дней поисков вертолет спасательной службы заметил его на склоне горы, после чего он был доставлен в больницу. В настоящий момент спасенный находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.

Как отмечает NHK, мужчине удалось выжить благодаря источнику воды, из которого он пополнял запасы в ожидании помощи. Еще одним положительным фактором стало решение не покидать стоянку, которое он принял после того, как понял, что заблудился. Таким образом мужчина отошел не слишком далеко от туристической тропы и тем самым облегчил проведение спасательной операции.

По данным телеканала, нынешний летний сезон стал рекордным по числу исчезновений людей в горах Японии с момента начала ведения подобной статистики в 1968 году. Так, с июля по август в этих районах потерялись 809 человек. Наибольшее число инцидентов (101 случай исчезновения) произошло в центральной префектуре Нагано, где находится несколько гор высотой порядка 3 тыс. м. Японская полиция связывает эту тенденцию со снятием коронавирусных ограничений в стране, из-за которого больше людей стали заниматься активных отдыхом на природе, в том числе альпинизмом.