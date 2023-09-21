В Новой Москве в недостроенном торговом здании загорелись покрышки и картон

Здание находится по адресу: Симферопольское шоссе, дом 11, поступила в 11:42

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пожар начался в недостроенном административном торговом здании на Симферопольском шоссе в Новой Москве, горят покрышки и картон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре по адресу: Симферопольское шоссе, дом 11, поступила в 11:42. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание покрышек и картона в недостроенном административном торговом здании", - сказали в главке. Пожарные проводят работы по ликвидации возгорания.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что на место для регулирования дорожного движения запрошены сотрудники ГИБДД. Также к месту пожара следуют семь пожарных автоцистерн. Горящее здание двухэтажное, сделано из кирпича. "Предварительно, горение происходит в подвальном помещении, оттуда идет черный густой дым, слышны хлопки. Личный состав вывели", - добавил представитель оперативных служб.