Полицейские задержали мошенницу, похитившую у москвички около 25 млн рублей

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска задержали женщину, подозреваемую в хищении путем мошенничества более 25 млн рублей у 78-летней москвички. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

"Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Сокол Москвы на железнодорожной станции в Ростове-на-Дону задержали 58-летнюю женщину, подозреваемую в завладении денежными средствами пенсионерки мошенническим путем", - сказал он.

По предварительным данным, 78-летней пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил женщину в том, что для сохранности сбережений ее мужа ей нужно снять со счета все деньги и передать уполномоченному лицу. "Женщина на такси, которое вызвали злоумышленники, проследовала в отделение банка и сняла со счета денежные средства в иностранной валюте. Следуя дальнейшим инструкциям, потерпевшая на Ленинском проспекте передала деньги неизвестной женщине. Позже потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Материальный ущерб в рублевом эквиваленте составил свыше 25 млн рублей", - пояснил Васенин.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Причастные к преступлению устанавливаются.