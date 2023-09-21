В Москве арестовали на 10 суток мужчину, который залез на крышу сталинской высотки

Им оказался студент столичного бизнес-колледжа и репетитор испанского языка

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы арестовал на 10 суток одного из блогеров, который залез на крышу сталинской высотки - исторического жилого дома на Котельнической набережной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Постановлением Таганского районного суда города Москвы по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 20.1, ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (мелкое хулиганство группой лиц и неповиновение полицейскому) в отношении Гонсалес Петракова Андреса 09.07.2005 года рождения, Гонсалес Петраков Андрес признан виновным в обоих административных правонарушениях, ему назначено наказание суммарно по двум делам в виде административного ареста сроком на 10 суток, а также административного штрафа в размере 4 тысяч рублей", - сказали в суде.

Как следует из материалов дела, Петраков является студентом столичного бизнес-колледжа и работает репетитором испанского языка.

20 сентября полицейские задержали 16 человек, которые проникли на крышу высотного здания на Котельнической набережной в Москве для видеосъемки и оказали сопротивление полицейским. На всех были составлены административные материалы по ст. 20.1 и 19.3 КоАП РФ", - добавили в главке.

Они самовольно вскрыли техническое помещение, ведущее на крышу здания, с целью проведения видеосъемки. При пресечении противоправных действий злоумышленники попытались воспрепятствовать сотрудникам полиции, блокируя входы в помещение и не реагируя на законные требования стражей порядка.