В Тобольске суд вынес приговор воспитательнице детсада после гибели ребенка

Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 2 года

ТАСС, 21 сентября. Тобольский городской суд Тюменской области назначил год ограничения свободы воспитательнице детского сада, где в мае 2023 года ребенок повис на металлической перекладине в беседке и умер от механической асфиксии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Тобольский городской суд вынес приговор в отношении воспитателя муниципального детского сада в Тобольске. <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 2 года", - говорится в сообщении с уточнением, что женщину признали виновной по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Суд установил, что в мае 2023 года воспитательница ненадлежащим образом исполнила профессиональные обязанности по присмотру за воспитанниками во время утренней прогулки. В результате малолетняя воспитанница повисла на металлической перекладине домика-беседки и умерла от механической асфиксии.