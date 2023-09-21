21 сентября, 10:41
Военная операция на Украине

В селе Белгородской области линии подачи газа и света получили повреждения после атаки ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что из мирных жителей никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в четверг обстреляли село Вязовое Краснояружского района, повреждения получили жилой дом, а также линии газо- и электроснабжения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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"Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Из мирных жителей никто не пострадал. Но есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом - выбиты окна, повреждены фасад и крыша. Также повреждены линии газо- и электроснабжения", - написал он.

По словам Гладкова, под частичное отключение попадают абоненты сел Репяховка и Вязовое. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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