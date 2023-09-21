В селе Белгородской области линии подачи газа и света получили повреждения после атаки ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что из мирных жителей никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в четверг обстреляли село Вязовое Краснояружского района, повреждения получили жилой дом, а также линии газо- и электроснабжения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Из мирных жителей никто не пострадал. Но есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом - выбиты окна, повреждены фасад и крыша. Также повреждены линии газо- и электроснабжения", - написал он.

По словам Гладкова, под частичное отключение попадают абоненты сел Репяховка и Вязовое. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий.