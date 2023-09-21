21 сентября, 11:07

В Самарской области на трассе столкнулись два грузовика и бензовоз

Авария произошла на 61-м км автодороги Самара- Большая Черниговка

ТАСС, 21 сентября. Движение ограничено в Волжском районе Самарской области, где столкнулись два грузовика и бензовоз. Об этом сообщили ТАСС в УМВД по региону.

"Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП в Волжском районе. На 61-м км автодороги Самара- Большая Черниговка МАЗ с мукой выехал на полосу встречного движения, столкнулся с DAF в составе полуприцепа (пустой) и по касательной задели бензовоз. Горит кабина МАЗа, водитель с травмой ноги передан медикам. Сейчас движение временно ограничено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после тушения кабины МАЗа будет организовано реверсивное движение. 

Теги:
РоссияСамарская область
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