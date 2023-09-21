21 сентября, 11:45

В Новосибирске полиция задержала мужчину, избивавшего девушку топором в гараже

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)"

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Полиция в Новосибирске задержали мужчину, который удерживал свою сожительницу в гараже и бил ее топором и лопатой. Возбуждено уголовное дело, сообщили в "МВД Медиа". В полицию поступило сообщение о криках о помощи, слышных из гаража на одной из улиц. Прибыв на место, полицейские решили взломать гаражную дверь. Через некоторое время находившаяся внутри женщина смогла открыть замок и выбежать. За ней с топором в руках погнался мужчина, однако, увидев сотрудников полиции, сумел скрыться и забаррикадироваться в доме.

Сотрудники полиции пытались убедить его покинуть помещение. Мужчину удалось задержать при силовой поддержке бойцов спецподразделения Управления Росгвардии по региону. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Потерпевшую доставили в медучреждение. Мужчину поместили в специализированное медучреждение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", его расследование находится на контроле региональной прокуратуры. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация