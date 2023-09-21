В Новосибирске полиция задержала мужчину, избивавшего девушку топором в гараже

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)"

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Полиция в Новосибирске задержали мужчину, который удерживал свою сожительницу в гараже и бил ее топором и лопатой. Возбуждено уголовное дело, сообщили в "МВД Медиа". В полицию поступило сообщение о криках о помощи, слышных из гаража на одной из улиц. Прибыв на место, полицейские решили взломать гаражную дверь. Через некоторое время находившаяся внутри женщина смогла открыть замок и выбежать. За ней с топором в руках погнался мужчина, однако, увидев сотрудников полиции, сумел скрыться и забаррикадироваться в доме.

Сотрудники полиции пытались убедить его покинуть помещение. Мужчину удалось задержать при силовой поддержке бойцов спецподразделения Управления Росгвардии по региону. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Потерпевшую доставили в медучреждение. Мужчину поместили в специализированное медучреждение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", его расследование находится на контроле региональной прокуратуры.